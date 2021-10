Pâmella Holanda, ex de DJ Ivis, anuncia criação de ONG para amparar mulheres

Pâmella Holanda anunciou nesta quarta-feira (27) a criação de uma ONG com seu nome para amparar mulheres vítimas de violência doméstica. A influenciadora digital é ex-esposa de DJ Ivis, preso em julho deste ano, após imagens onde ele aparece agredindo a companheira repercutirem nas redes sociais.

VEJA MAIS

A influencer ainda contou que esteve reunida com representantes da prefeitura de Fortaleza (CE) para acertar detalhes do projeto do Instituto Pâmella Holanda.

“Eu sempre quis transformar isso em algo bom. Eu, como alguém que viveu isso, entendo perfeitamente os sentimentos, as dúvidas. Acho que é justo da minha parte, e também das pessoas que estão ao meu redor, trabalhando, que a gente retribua. Que a gente fortaleça outras mulheres”, disse.