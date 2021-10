Após quatro meses preso, Justiça do Ceará concede liberdade para o DJ Ivis

A Justiça do Ceará concedeu liberdade provisória para o a DJ Ivis após quatro meses de prisão por agressão doméstica, nesta sexta-feira (22). O produtor é acusado de lesão corporal, ameaça e injúria contra a ex-esposa Pamella Holanda. O DJ deve ser solto a qualquer momento. As informações são do Portal Metrópoles e do blog de Bruno Giovanni.

Conhecido nacionalmente, DJ Ivis foi preso no dia 14 de julho. O caso ganhou repercussão nacional com os vídeos de agressões contra a ex-mulher divulgados pela própria Pamella nas redes sociais. Na ocasião, a prisão de Ivis aconteceu em um condomínio de luxo em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Devido a decisão de hoje, o cantor e produtor poderá responder em liberdade aos processos. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica.