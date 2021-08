Pamella Holanda fala de relação com DJ Ivis: 'Eu tinha tudo, mas não era feliz'

Após a polêmica que envolveu a violência doméstica do DJ Ivis contra sua ex-mulher Pamella Holanda, ela se pronunciou no instagram e fez um desabafo para seus seguidores. Pamella aproveitou o mês de luta contra a violência doméstica para falar sobre sua história. O músico foi preso depois que vídeos das agressões viralizaram nas redes sociais. Em um deles, Ivis aparece agredindo a arquiteta e influencer na frente da mãe, da filha do casal e de um funcionário.

"Dentro das nossas casas, que é onde a gente deveria se sentir segura, acolhida e amada, é onde a gente não é. Era o meu caso", explicou Pamella. Ela quer usar a mídia para discutir sobre casos de violência doméstica: "Isso é tão banalizado, às vezes, visto até como normal, como natural. Você apanhar do seu parceiro, sofrer violência física, psicológica, patrimonial, sexual é uma coisa absurda, me enoja", destacou, afirmando que conversou com autoridades e tomou conhecimento dos casos de outras vítimas. Confira o desafabo completo: