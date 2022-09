Após rumores de término com Diogo Nogueira, Paolla Oliveira se manifesta na web: 'que pena'

Muitos fãs de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira ligaram o sinal de alerta após o sumiço do casal das redes sociais e levantaram a possibilidade de um término. No entanto, para acabar de vez com as especulações sobre o fim do relacionamento, Paolla usou o Instagram nesta terça-feira (27), para garantir que ela e o cantor continuam juntinhos.

Pelo Instagram, Paolla fez questão de deixar claro que está tudo bem entre ela e o cantor, que assumiram o namoro em 2021. Além disso, a atriz compartilhou com os seguidores uma série de fotos junto com o amado. Na legenda, a atriz lamentou o fato de muitas pessoas acreditarem que um relacionamento precisa ser completamente exposto na web.

“Que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que pra gente não é. Nosso relacionamento é real e NOSSO. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas pra quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Good vibes”.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)