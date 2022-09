Internautas especulam fim do namoro de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

O casal mais shippado do Brasil, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, ainda tá junto? Os seguidores dos artistas notaram que há quatro semanas a atriz não posta fotos com o cantor e, ele, há cinco semanas não compartilha nenhum registro com a amada.

Os internautas ficaram atentos à recente postagem de Paolla, no Instagram, em que ela posou de lingerie para o merchandising de uma marca. A loira arrebatou corações na web, mas os fãs começaram a questionar sobre possível ciúme do então namorado. Ele não se manifestou no post e os seguidores começaram a questionar sobre o possível fim do relacionamento.

VEJA MAIS

O primeiro comentário polêmico foi de um seguidor, que escreveu: "Diogo, seja eterno com ela". E uma seguidora respondeu: "Estou achando que o namoro foi para o telhado, casal lindo, mas acho que acabou".

Os internautas começaram a reparar na ausência de postagens do casal junto. Alguns fãs do casal surgiram defendendo que a ausência de postagens não significa o fim do romance.

"Não acabou, estão juntos! O Diogo está cheio de concertos, é normal não postar nada!", comentou um seguidor. "Nunca vi uma conclusão tão ridícula. O cara lá fazendo declaração para ela ontem em Recife e a moça que vive de post esperando uma foto. Os dois vivem, senhora, vivem fora da internet, viu?", defendeu outra pessoa.