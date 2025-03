Após flagras com Alane Dias, Francisco Gil diz que lida com rumores 'de boa'

Francisco Gil, integrante do trio Gilsons, se apresentou na noite da última sexta-feira (28/03) no Festival Lollapalooza, em São Paulo. O show aconteceu poucos dias depois de ele ter sido flagrado em um momento romântico com a bailarina e ex-BBB paraense Alane Dias, em Fortaleza, no Ceará.

O suposto casal foi visto trocando carícias e, segundo o colunista Leo Dias, esteve junto em diversos momentos, incluindo almoços, passeios, atividades físicas e momentos de lazer, como banhos de sol e piscina.

Em entrevista à Quem, Francisco Gil foi questionado sobre o interesse do público em sua vida amorosa. O cantor afirmou que lida com naturalidade e que não vê necessidade de se posicionar sobre o assunto.

"Dou risada. Acho curioso esse interesse na minha vida pessoal, mas não sinto necessidade de me posicionar. Estou de boa. Acho natural (o interesse), mas, ao mesmo tempo, me distancio desta questão como algo central. Vem como uma consequência", disse.