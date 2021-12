Após Maurílio, cantor sertanejo Yago morre aos 29 anos

Após a morte de Maurílío, os fãs de sertanejo tiveram mais um baque com a notícia do falecimento do cantor Yago, da dupla com Santhiago, nesta quarta-feira (29). Ele estava internado desde o início de dezembro para tratar um linfoma. A doença foi descoberta recentemente, mas o sertanejo não resistiu após sofrer uma pneumotórax, que ocorre quando o ar que deveria estar no pulmão vaza para dentro do tórax e, com isso, o pulmão se contrai e deixa de funcionar.

“A voz forte e marcante do nosso amado Yago agora está sendo aplaudida no céu. Hoje, infelizmente, ele descansou depois de uma árdua luta contra um linfoma que causou uma pneumotórax. Nosso agradecimento a todos que oraram e enviaram energias positivas e a equipe do Hospital Erasto Gaertner que não mediu esforços para tentar salvar esse menino alegre, brincalhão e talentoso que vai deixar saudades”, diz texto de uma publicação no Instagram da dupla. Yago tinha 29 anos.