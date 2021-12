VÍDEO: Após morte, fãs resgatam vídeos de Maurílio com Marília Mendonça

Nesta quarta-feira (29), após morte de Maurílio, da dupla com Luíza, fãs resgataram o registro do sertanejo cantanto ao lado de Marília Mendonça, que faleceu no dia 5 de novembro em uma queda de avião.

Nas imagens, Maurílio e Marília estão em uma mesa de bar, ele no violão e os dois cantando juntos. "Dois anjos que agora vão se encontrar e cantar lindamente lá no céu", escreveu uma fã em postagem no Twitter.

Maurílio foi diagnosticado com tromboembolia pulmonar e estava internado desde o dia 15 de dezembro. Nas últimas 24 horas, ele havia apresentado piora no quadro de infecção grave no pulmão e apresentado choque séptico. O cantor faleceu na tarde desta quarta.