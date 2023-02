Anitta no Grammy 2023: brasileira perde melhor revelação para cantora de jazz dos EUA

Frustrando as expectativas dos fãs brasileiros, Anitta não levou o Grammy 2023 de melhor artista revelação na cerimônia que ocorreu na noite deste domingo (5). A cantora do hit mundial “Envolver” perdeu a categoria para a estadunidense Samara Joy, que já havia vencido outra estatueta na noite, de melhor álbum vocal de jazz, por “Linger Awhile”.

VEJA MAIS

Além de Anitta e Joy, também concorriam ao prêmio Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Muni Long, Latto, Måneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.

Apesar de não ter ganhado o Grammy, a indicação da funkeira já é considerada uma vitória, uma vez que Anitta quebrou um hiato de 57 anos: Astrud Gilberto, em 1965, foi a última brasileira a ser reconhecida pela premiação americana. Anitta também soma outras cerimônias mundiais, como o VMA e o AMA, e chegou ao topo da plataforma de reprodução de música Spotify com o hit “Envolver”, que viralizou na rede social TikTok.

"Após 50 anos, o Brasil está no Grammy", comemorou a carioca, em inglês, em postagem no Instagram onde ela exibiu o look para a noite.

Beyoncê, Harry Styles, Adele, Lizzo, Kendrick Lamar e até a atriz Viola Davis estão entre os vencedores da noite da premiação. Veja a lista completa dos ganhadores do Grammy 2023.