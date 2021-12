Anitta fica com affair de Larissa Manoela, no Rio

O carioca Thiago Cleverário, de 24 anos, posou ao lado de Larissa Manoela durante um passeio de barco, na Guanabara. Na ocasião, os sites de notícia apontaram que ele é o novo affair da atriz. Mas, uma semana depois, ele trocou beijos com Anitta no camarote de uma boate do Rio de Janeiro. O flerte de Tiago com a funkeira ocorreu na madrugada da sexta-feira, 24, segundo o jornal Extra, no camarote de uma boate da Barra da Tijuca.

O jovem e Anitta Furacão teriam se conhecido ali mesmo, na boate, quando a cantora curtia a festa ao lado de Juliette, Pocah e Rebecca.

Larissa Manoela com Tiago, no passeio de barco (Instagram)

Larissa Manoela está estrelando o novo filme da Netflix, "Luli", e também estará no elenco da nova novela da Globo, "Além da Ilusão". Atualmente, a atriz está em viagem pela Disney, nos Estados Unidos.