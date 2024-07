Angélica surpreeende fãs ao surgir ruiva e com novo corte; confira o resultado

A apresentadora Angélica, de 50 anos, chocou seus fãs ao surgir com um visual totalmente diferente do seu habitual nesta terça-feira (30). Em suas redes sociais, Angélica deixou as conhecidas madeixas loiras de lado para adotar o cabelo ruivo com um corte curto, acima dos ombros.

Sem dar detalhes por trás transformação, a apresentadora postou apenas duas estrelas como legenda da postagem e marcou os cabeleireiros Celso Kamura e Igor Souza e a grife Dolce & Gabbana nas fotos.

Veja o resultado:

Não foi revelado se o novo cabelo se trata de uma peruca ou se, de fato, Angélica pintou o cabelo. Independente disso, seus seguidores aprovaram o resultado e comentaram na publicação: "Eu vi e gritei: GATAAAA", "Meu Deus, maravilhosa de todos os jeitos", "Todos os tons combinam com você".

Alguns comentários chegaram inclusive a comparar o visual da artista com a personagem Viúva Negra, do Universo Cinematográfico da Marvel. "Viúva negra és tu?! Até ruiva és fatal", escreveu um seguidor.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)