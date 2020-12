Andressa Urach e Thiago Lopes se casam em cerimônia íntima e romântica

Andressa Urach e Thiago Lopes se casaram na última segunda-feira (21), em uma pousada na Praia Grande, em Santa Catarina. A cerimônia estava marcada inicialmente para o dia 17 de dezembro, mas foi adiada para esta semana por conta das previsões de chuva.

“Foi um dia incrível! Nosso casamento vai ser eterno, pois o amor é verdadeiro de ambas as partes”, escreveu a noiva, em uma publicação feita no Instagram.

"Viemos até Santa Catarina onde celebramos nosso casamento sem convidados. Mudamos a data para o dia 21 de dezembro por causa da chuva que estava prevista para o dia 17. Como queríamos casar ao ar livre escolhemos a pousada Discovery Canyon", explicou Andressa.

Em uma festa simples e sem convidados por conta da pandemia de coronavírus, a ex-miss bumbum revelou que apenas os familiares mais íntimos, a equipe de maquiagem, cabelo, fotografia e vídeo, estiveram presentes para tornar o momento inesquecível.

Horas antes da cerimônia nupcial, Andressa postou uma foto do bolo e afirmou estar “louca para a lua de mel”, que acontecerá na República Dominicana.

Na manhã desta terça (22), Urach e Thiago acordaram bem cedinho para um ensaio fotográfico pós núpcias. O casal voltou a usar o figurino do casamento para as fotos ao nascer do sol.