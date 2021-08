Ana Maria posta foto do neto nu na web e é criticada

Ana Maria Braga usou as redes social para postar uma foto do neto mais novo, Varuna, de dois meses. Mas a apresentadora do 'Mais Você' foi bem criticada pela publicação que mostrava a criança nua. Na postagem, Ana Maria escreveu: “Um sorriso de Varuna para alegrar seu sábado! Bom fim de semana”, legendou a apresentadora. A imagem, no entanto, chamou a atenção dos seguidores, que criticaram a nudez do bebê. As informações são do Portal do Holanda.

Mesmo assim a web não perdoou. “Ana, que netinho lindo. Mas cuidado com a questão da pedofilia. Tampa o pintinho”, alertou uma fã.

Legenda (Reprodução)

“Apaga e se quiser coloca outra foto cobrindo as partes dele. Tem muito pedofilia nessa rede”, aconselhou outra. “Nossa, que péssima postagem. Falta de respeito com a criança”, detonou uma terceira.

Após a repercussão negativa, Ana Maria Braga preferiu apagar o post.

Filho de Mariana Maffeis, primogênita da apresentadora, com o professor de yoga colombiano Badarik González, o bebê veio ao mundo em junho, por meio de parto domiciliar.