Ana Clara exibe corpão e marquinha de biquíni em praia no Rio de Janeiro

A ruiva Ana Clara dividiu com os seguidores o momento pegando sol em uma praia no Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (18). Ela chamou a atenção pelo corpão e pela marquinha do bronzeado.

A artista ainda fez um vídeo para provocar o namorado paulista, Bruno Tumoli. "Bom dia. E aí, você já foi andar no Parque do Povo? Foi dar uma corridinha no Ibira?", disse enquanto tomava um mate. "Eita como é carioca. (Amigos paulistas, o vídeo é só pra irritar meu namorado pelo WhatsApp, sem ressentimentos, amo vocês)", escreveu Ana Clara.