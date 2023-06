BBB 24: Qual BBB Ana Clara participou? Relembre a trajetória da influencer

Para alguns ex-participantes do "Big Brother Brasil", não vencer o reality pode ter sido algo planejado pelo destino, que guardou oportunidades maiores. Esse é o caso da ex-BBB Ana Clara, participante da 18ª edição do reality show da Globo.

Na internet, Ana Clara iniciou a carreira fazendo vídeos após se formar em jornalismo, e apesar de ter um alto número de seguidores na época, foi apenas em 2018 que cativou o público com sua participação no reality ao lado do pai, Ayrton Lima.

Os dois protagonizaram momentos únicos e de conflito na casa, como a proteção do pai ao ver a filha ingerindo álcool nas festas e o romance com o participante Breno. Com o favoritismo do público, Ana Clara e Ayrton alcançaram o pódio, ficando em terceiro lugar na final do programa e tiveram grandes oportunidades ao sair da casa. A vencedora da edição foi Gleici Damasceno, agora atriz.

Depois de sair da casa, Ana Clara se tornou repórter do "Vídeo Show", também da Globo, e também fez parte do elenco de apresentadores dos festivais Rock In Rio e Lollapalooza. Posteriormente, a apresentadora passou a comandar três programas, o "Plantão BBB", "Bate-papo No Limite" e "The Voice Kids", no Globoplay.

Sem parar, a ruiva agora assume a segunda temporada do reality show "Túnel do Amor", no Multishow e Globoplay, além de ser influenciadora digital.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)