Ana Clara diz que prefere homem 'bem dotado' para namorar

A apresentadora Ana Clara revelou ao podcast Quem Pode Pod os requisitos dela para um homem ideal para namorar: "Bonito, gente boa, cheiroso, alto, pauzudo, educado, bem vivido, tem que ter futuro", falou.

Na entrevista, ela se declarou solteira, mas, logo após a gravação, a ruiva assumiu o namoro com o advogado Bruno Tumoli. A apresentadora acabou admitindo que "mentiu" sobre o status, mas destacou que o novo amor possui os requisitos mencionados na entrevista.

"Sabe o momento que eu falo as características da pessoa que eu acho que eu gostaria de ficar a minha vida toda, que eu queria encontrar, pois bem, as meninas falaram 'é impossível', eu falei 'acha, um dia acha', eu achei, ele tem todas essas características... Prefiro ter sido chata a minha vida toda do que ter acabado com qualquer bosta, muito pelo contrário, acabei com uma coisa linda, maravilhosa", disse.

Ana Clara disse que prefere levar uma vida reservada e que não gosta de se envolver com outras celebridades. "Para mim é muito importante ter privacidade, gosto muito do meu trabalho e não gosto de ser conhecida por algo que não seja isso. A nossa vida pessoal é independente do que a gente faz no nosso trabalho."