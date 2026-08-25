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Ana Castela é criticada por foto com Nikolas Ferreira; Pabllo Vittar deixa de seguir cantora

A polêmica começou no domingo (23), quando Nikolas publicou uma foto ao lado de Ana Castela

Gabrielle Borges
fonte

Ana Castela e Nikolas Ferreira (Reprodução)

A cantora Ana Castela virou alvo de críticas nas redes sociais após aparecer ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a Festa do Peão de Barretos. O encontro repercutiu entre internautas e também foi associado a uma suposta troca de unfollows entre a sertaneja e Pabllo Vittar. A atriz Luana Piovani também comentou o episódio e fez uma crítica à cantora.

A polêmica começou no domingo (23), quando Nikolas publicou uma foto ao lado de Ana Castela. No registro, os dois aparecem sorrindo e fazendo com as mãos o número 22, gesto associado ao Partido Liberal (PL), sigla do parlamentar e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ana Castela e Pabllo Vittar deixam de se seguir

Em meio à repercussão da foto, internautas perceberam que Pabllo Vittar deixou de seguir Ana Castela no Instagram. A movimentação foi rapidamente relacionada ao encontro da sertaneja com Nikolas Ferreira, embora Pabllo não tenha confirmado o motivo.

Na sequência, fãs também notaram que Ana Castela teria deixado de seguir Pabllo na plataforma. Até o momento, nenhuma das duas se manifestou publicamente sobre a suposta troca de unfollows.

A repercussão ganhou ainda mais força por causa do histórico de Nikolas Ferreira envolvendo pautas LGBTQIA+. Em 2023, o deputado usou uma peruca durante um discurso na Câmara dos Deputados e afirmou, de forma provocativa, que deveria ser chamado de “deputada Nicole”. A atitude foi criticada como transfóbica e resultou em pedidos de punição.

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Luana Piovani critica Ana Castela

Luana Piovani também entrou na repercussão. A atriz compartilhou nos stories do Instagram um vídeo sobre o encontro entre Ana Castela e Nikolas Ferreira e aproveitou para alfinetar a cantora. “Ainda bem que minha filha não foi no show dessa zinha”, escreveu Luana na publicação.

Até o momento, Ana Castela não se pronunciou sobre as críticas, a repercussão do encontro ou a suposta troca de unfollows com Pabllo Vittar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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