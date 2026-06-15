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A fila andou? Ana Castela e Rincon estão vivendo 'suposto romance' discreto

Os dois já publicaram fotos no Instagram e foram vistos juntos em alguns lugares

Victoria Rodrigues
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Ana e Rincon estariam vivendo um romance fora dos holofotes. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Desde o fim de seu relacionamento breve com o cantor Zé Felipe, a boiadeira Ana Castela não assumiu e nem expôs mais nenhuma relação em em seus perfis nas redes socias. Mas, nas últimas semanas, a cantora está publicando algumas fotos com o influenciador digital Cesar Rincon e está sendo vista com ele em alguns lugares, o que fez com que os seus seguidores apontassem ele como "o novo affair de Ana Castela".

Os rumores sobre o suposto novo casal ganharam mais força nas redes sociais após o influencer Jhonatan Coelho, que já foi apontado como affair da sertaneja no passado, publicar um vídeo sobre os dois. Na publicação, ele afirmou que a boiadeira e o Rincon estariam vivendo um romance discreto, mas apagou o vídeo logo em seguida depois que o conteúdo repercutiu e não agradou os principais envolvidos no assunto.

“Vocês me perguntam todo santo dia e já tem alguns dias. Alguém tem que falar (...) Sim, gente! Rincon e Ana Castela estão de tico-tico no fubá. Eu sei e estou confirmando para vocês. Hora ou outra vocês iam ficar sabendo”, disse Jhonatan no vídeo, antes de ser bloqueado por Ana Castela.

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Quem é Rincon?

O influenciador digital Cesar Rincon é um dos comunicadores mais populares no ramo do agronegócio e acumula 6,7 milhões de seguidores no Instagram. Além de compartilhar conteúdos de entretenimento, viagens, eventos e estilo de vida, o influencer também costuma publicar vídeos em que distribui dinheiro, carros e outros prêmios para pessoas, motivo pelo qual passou a se autodenominar como um "realizador de sonhos".

No entanto, a fama de Rincon também surgiu devido a questões judiciais, como por exemplo uma ação promovida por ele que terminou em confusão e depredação de espaços públicos em Minas Gerais, no ano de 2023. E, mais recentemente, ele teve  ter uma picape apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao fazer uma ultrapassagem irregular com o veículo e dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sos supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

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