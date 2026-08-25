Festa di San Gennaro Amazônica celebra a união da culinária e música italiana com os sabores do Pará
Durante três dias no Porto Futuro 2, o público poderá conferir pratos exclusivos de grandes restaurantes locais e atrações culturais, com destaque para a cantora Alba Mariah
Nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2026, o Porto Futuro 2 sedia a Festa di San Gennaro Amazônica. Aberto a toda a família, o evento celebra a cultura italiana ao longo de três dias de programação com gastronomia, música e entretenimento inspirados nas tradicionais festividades populares da Itália.
Com base nos costumes do país europeu, a festividade proporciona uma imersão na herança gastronômica local, combinando o espírito de convivência com o acolhimento amazônico. Um dos destaques da programação em Belém será a participação de renomados restaurantes locais, que servirão pratos exclusivos e receitas clássicas inspiradas em diferentes regiões italianas. Além disso, as apresentações artísticas serão do Ana Unger Centro de Dança.
Sediada no Porto Futuro 2, a festa conta com estrutura ampla, estacionamento e vista para a Baía do Guajará, garantindo conforto a moradores e turistas. Para além da gastronomia, a Festa di San Gennaro Amazônica celebra a cultura italiana e a convivência familiar em torno da boa mesa e da música.
O festival San Gennaro reúne um time de peso na gastronomia. Entre as marcas e restaurantes confirmados estão Selva Bier, PHD Wines, Famiglia Sicilia, Dolce Amore, Feitiço, Pizza do Fabio, Padaria Chef Paulo, Ahô Burguer, Carlitos Pizza em Casa, Famiglia Genovesi, Govinda, Grand Cru, Ice Bode, Pastissimo, Muamba Bar, Delano Restaurant, Riunite Amazon, Famiglia da Pasta, Di Sapore, Nobre Chef, Famiglia da Pizza, Cerveja Araguaia, Filha do Combu, Maioca, Bia Bossatto, Bressanim, Cantina Italiana e Di Maré.
O grande destaque da programação artística é a cantora Alba Mariah, que se apresenta em todos os dias do evento, às 20h15, com o espetáculo "A Itália por Alba Mariah", acompanhada pela Companhia de Dança Ana Unger. A agenda cultural tem início na sexta-feira (28), às 18h30, com a cerimônia de abertura, seguida pela apresentação "Italia in Musica", de Andrew Lima e Ione Carvalho, às 19h. No sábado (29) e no domingo (30), a programação começa às 13h com o DJ Estamyna, que mistura repertório italiano e paraense. Às 17h, a Companhia Ana Unger ministra aulas abertas de tarantella para adultos e crianças. As atrações das 19h trazem a cantora Dayse Addario no sábado e uma nova sessão de "Italia in Musica" no domingo, antecedendo o show diário de Alba Mariah.
“Acho muito interessante essa mistura de duas terras: as influências da Itália na Amazônia e as nossas influências na Itália. No sentido de quando um italiano chega aqui, ele se adapta aos ingredientes, aos sabores. Eu fico muito feliz; é um tema muito envolvente, porque nós temos uma alta gastronomia e adaptar essa gastronomia italiana aos nossos gostos regionais vai ficar interessante, assim como tocar música italiana com nosso sotaque brasileiro e amazônico também fica muito interessante. É sempre um prazer, uma grande alegria voltar à Itália, de uma certa forma, um país que me acolheu por sete anos durante a minha vida. Aos 20 anos eu fui para lá, fui muito bem acolhida, aprendi muitas coisas”, disse Alba Mariah.
O espaço contará com áreas abertas ao ar livre com mesas para refeições em família, animação infantil e áreas instagramáveis inspiradas nos vilarejos da Itália. A proposta é criar um ambiente acessível, ideal para passeios ao longo de todo o fim de semana para toda a família.
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