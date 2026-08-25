Cantor sul-coreano Gaho faz primeiro show em Belém nesta sexta-feira (28)

O cantor e compositor sul-coreano Gaho chega a Belém nesta sexta-feira (28) para apresentar a turnê mundial “To Mars”. O artista se apresenta às 19h30, no Teatro IT Center, no bairro da Sacramenta. A passagem pela capital paraense faz parte da série de shows que o músico realiza pelo Brasil entre agosto e setembro e marca sua primeira apresentação no Pará.

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Antes de desembarcar em Belém, Gaho passou por São Paulo e São Luís. Depois da apresentação na capital paraense, o cantor segue com a turnê por outras cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba.

Os ingressos para o show em Belém estão disponíveis pela internet, por meio da plataforma Meaple. A apresentação é baseada no trabalho mais recente do artista, que lançou, em abril, o single que dá nome à atual turnê. Na música, a imensidão do espaço aparece como uma metáfora para representar a dimensão do amor.

Nascido Kang Dae-ho, Gaho tem 27 anos e iniciou a carreira solo em 2018, quando lançou “Stay Here”. Desde então, construiu uma trajetória que reúne trabalhos como cantor, compositor e produtor musical.

O nome do artista ganhou projeção internacional principalmente por sua participação em trilhas sonoras de produções sul-coreanas. Um dos trabalhos de maior repercussão é “Start Over”, música presente na trilha de “Itaewon Class”. Gaho também participou das trilhas de “Start-Up”, “Stranger” e “King the Land”, exibida no Brasil com o título “Sorriso Real”.

Além da carreira solo, o músico atua na composição e na produção de canções. Ele também integrou o coletivo musical PLT e atualmente faz parte da banda KAVE.

Primeiras impressões do Brasil

Durante a passagem pelo Brasil, Gaho também comentou sobre as primeiras impressões que teve do país. Em entrevista ao perfil Papo de Dorama, no Instagram, o cantor falou sobre a recepção dos brasileiros e destacou a energia que encontrou desde a chegada.

“Acho que para falar a verdade, para mim, se comparar a aura e a energia do povo brasileiro, eu não consigo vencer eles”, afirmou.

A gastronomia brasileira também chamou a atenção do cantor. Gaho contou que ele e a equipe têm aproveitado as refeições durante a viagem e classificou a comida como saborosa. Entre os aspectos que observou no país, ele também mencionou os prédios e a forma como os brasileiros se vestem.

“Eu queria falar primeiro sobre a comida daqui do Brasil. A gente está comendo muito bem, muito bem”, disse.

As bebidas também fizeram parte das primeiras experiências do artista no país. Gaho contou que experimentou chope logo após chegar ao Brasil. Segundo ele, como estava de estômago vazio, acabou consumindo vários copos e ficou um pouco embriagado. Depois, experimentou guaraná.

“Eu provei guaraná e achei muito gostoso, então, eu espero experimentar mais coisas durante a turnê”, contou.

Encontro com Roberta Miranda

A passagem de Gaho pelo Brasil também foi marcada por um encontro com a cantora Roberta Miranda. Fã de K-pop, a artista acompanha o BTS há sete anos e já teve outras aproximações com a cultura sul-coreana.

Em 2019, Roberta foi escolhida como madrinha do primeiro Congresso das Army, denominação dada às fãs do BTS, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Desde então, passou a acompanhar o grupo e a falar publicamente sobre a relação com os integrantes.

Nesta semana, a cantora se encontrou com Gaho durante a passagem dele pelo Brasil. O encontro ocorreu por iniciativa da Associação da Coreia do Sul no Brasil.

“Esse encontro com a associação dos coreanos foi muito bom porque conversamos sobre novidades. Elas virão aí…”, afirmou.

Na sequência, Roberta Miranda indicou que novos projetos podem ser anunciados, mas não revelou detalhes.

“Mas, por enquanto, eu não posso falar do que se trata”, completou.

Calendário da turnê:

28 de agosto – Belém

30 de agosto – Fortaleza

1º de setembro – Salvador

3 de setembro – Florianópolis

4 de setembro – Porto Alegre

5 de setembro – Curitiba

Serviço

Gaho: To Mars Tour – Belém

Data: 28 de agosto de 2026

Horário: 19h30

Local: Teatro IT Center

Endereço: Avenida Senador Lemos, 3153 – Sacramenta, Belém

Ingressos: Meaple