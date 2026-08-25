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Nega Lora celebra aniversário com gravação de audiovisual, lançamento de single e festa

Cantora paraense reúne convidados e atrações especiais em noite que promete celebrar sua trajetória e a música paraense

O Liberal
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Nega Lora grava projeto audiovisual oficial no dia da comemoração do seu aniversário (Divulgação)

A cantora paraense Nega Lora comemora seu aniversário neste sábado (29), no Pai D’Égua Steak Beer. O evento marca a celebração da artista junto ao público de Belém. Além da celebração, o emomento marca um a carreira da artista com a gravação de seu novo projeto audiovisual. O registro será realizado ao vivo, com a presença do público que acompanha a trajetória da cantora no estado.

O evento também terá o lançamento do novo single da cantora, “Dá Uma Chance Pra Nós Dois”, nova aposta musical que chega para marcar uma nova fase da carreira da artista.

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A programação contará ainda com participações especiais e um show totalmente exclusivo, preparado especialmente para os fãs e admiradores que acompanham Nega Lora ao longo de sua trajetória.

Entre os nomes confirmados na programação estão Michele Amadhor, Priscilla Russo, Francy Ribeiro, Nando Mebarak, Tom Ribeiro, Lohanzinho e DJ Walmir Pop, em uma noite que promete reunir música, celebração e convidados especiais.

Com o conceito de “A Festa que Virou Tradição em Belém do Pará”, o aniversário de Nega Lora chega como uma celebração não apenas de mais um ano de vida, mas também da história construída pela cantora junto ao público.

A expectativa é de uma noite de muita música e emoção, com a gravação de um projeto audiovisual que ficará como registro de um momento importante da carreira da artista.

Agende-se

Data: Sábado, 29 de agosto
Local: Pai D’Égua Steak Beer - Avenida Augusto Montenegro, nº 2730 — Mangueirão

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