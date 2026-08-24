VÍDEO: Carlinhos Maia usa camisa do Pará e diz que bandeira é 'chique'

O influenciador Carlinhos Maia surpreendeu os seguidores paraenses na noite do último domingo (23) ao aparecer na festa do Rancho do Maia usando uma camisa com a bandeira do Pará. A peça havia sido presenteada meses antes pela influenciadora Lia Mendonça, que estava no evento.

Carlinhos permaneceu boa parte da festa com a camisa e fez questão de mostrar o presente ao público. Ao comentar sobre a estampa, o influenciador também elogiou a bandeira paraense.

“A bandeira de vocês é muito bonita. Eu acho chique, parece com a bandeira americana”, disse Carlinhos, enquanto apontava para a estrela azul presente no centro do símbolo.

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Lia Mendonça ficou emocionada com a homenagem. Depois do momento, a influenciadora paraense publicou registros ao lado de Carlinhos Maia e contou que havia entregado a camisa ao influenciador cerca de oito meses antes.

“Tem 8 meses que dei essa camisa pra ele, tinha até esquecido kkk. Isso foi um presente pra mim, me alinhou com meu propósito e me fez ter a certeza que estou no caminho certo!”, escreveu a influenciadora.

Comandado por Carlinhos Maia, o Rancho do Maia reúne influenciadores e outras personalidades em uma propriedade localizada em Alagoas. A produção é acompanhada principalmente pelas redes sociais e conta com festas, dinâmicas e situações envolvendo os participantes.