VÍDEO: Lia Mendonça revela look dourado para festa do Rancho do Maia

A paraense Lia Mendonça surgiu como uma verdadeira deusa grega para a primeira festa da nova temporada do Rancho do Maia. Nesta segunda-feira (17), a influenciadora compartilhou nas redes sociais detalhes do look escolhido para a celebração, que tem a Grécia como tema.

A produção chamou atenção pelo visual todo dourado. Lia apostou em uma roupa brilhante acompanhada de uma coroa de louros dourada e uma grande tiara na cabeça, reforçando a inspiração na estética da Grécia Antiga.

VEJA MAIS

A primeira festa da temporada acontece hoje e reúne os participantes do reality em uma noite com decoração temática e referências à cultura grega.

O Rancho do Maia é um reality show digital comandado por Carlinhos Maia, que reúne influenciadores, humoristas e outras personalidades em uma propriedade em Alagoas. A programação é acompanhada principalmente pelas redes sociais e conta com festas, provas, brincadeiras, conflitos e diferentes dinâmicas entre os participantes.

Apesar da festa de estreia ter como inspiração a Grécia, a identidade geral desta temporada é baseada no Texas, com elementos do universo country e do faroeste, incluindo referências a cowboys.

As transmissões da nova edição seguem pelas redes sociais até 25 de agosto de 2026.