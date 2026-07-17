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LANÇAMENTO

Influenciadora Lia Mendonça estreia como cantora em nova música da banda Os Brothers

Canção marca a estreia da influenciadora paraense como cantora e já está disponível no YouTube da banda

Hannah Franco

17 de julho de 2026 às 18:55

( Foto: Reprodução/Instagram )

A banda paraense Os Brothers lançou, na última quarta-feira (15), a música “Irresistível”, em parceria com a influenciadora Lia Mendonça. A faixa no estilo melody já está disponível no canal oficial do grupo no YouTube e marca a estreia da criadora de conteúdo como cantora.

A nova música também ganhou uma versão rock doido remixada pelo DJ Hud O Brabo, que deve chegar em breve às plataformas digitais.

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Na canção, Lia Mendonça divide os vocais com a cantora Rainy Saraiva, vocalista da Os Brothers. Segundo a influenciadora, ela mesma gravou sua participação na faixa, mesmo sem ter trabalhos oficiais anteriores como cantora.

Após divulgar o lançamento nas redes sociais, a música começou a ganhar repercussão entre os seguidores de Lia. Nos stories publicados pela influenciadora, amigos, familiares e outros criadores de conteúdo apareceram cantando trechos da nova música.

Conhecida pelos conteúdos sobre a cultura paraense, Lia Mendonça acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Nos últimos dias, ela também esteve envolvida em uma polêmica nas redes sociais após a divulgação de um vídeo envolvendo um búfalo inteiro assado.

Atualmente, a banda Os Brothers é liderada pelos vocalistas Marth e Rainy Saraiva, responsáveis por interpretar sucessos como “Preciso Encontrar Você”, “Amo Você”, “Tu”, “Saudade” e “Dói Demais”. Confira o novo lançamento:

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