Gaho, astro do K-pop e voz de sucessos dos doramas, fará show em Belém

Os fãs de K-pop e doramas já têm um novo encontro marcado em Belém. O cantor e compositor sul-coreano Gaho desembarca na capital paraense no dia 28 de agosto, com a turnê mundial "GAHO: TO MARS TOUR". A apresentação será realizada às 19h30, no Teatro IT Center, e os ingressos já estão à venda, com preços a partir de R$ 130.
O artista ganhou projeção internacional por interpretar algumas das OSTs (Original Soundtracks) mais populares dos K-dramas. Entre os principais sucessos da carreira estão Start Over, trilha sonora de Itaewon Class, e Yellow Light, do drama Sorriso Real.
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Nascido Kang Dae-ho, Gaho é cantor, compositor e produtor da Planetarium Records.
Além das trilhas, Gaho também possui uma carreira solo consolidada e reúne milhões de ouvintes em plataformas de streaming.
Turnê passará por oito cidades brasileiras
Belém está entre as oito cidades que receberão a TO MARS TOUR no Brasil. A série de apresentações começa em São Paulo e percorre diferentes capitais entre agosto e setembro.
Confira as datas da turnê
- 22 de agosto – São Paulo
- 23 de agosto – São Luís
- 28 de agosto – Belém
- 30 de agosto – Fortaleza
- 1º de setembro – Salvador
- 3 de setembro – Florianópolis
- 4 de setembro – Porto Alegre
- 5 de setembro – Curitiba
Serviço
GAHO: TO MARS TOUR – Belém
- Data: 28 de agosto de 2026
- Horário: 19h30
- Local: Teatro IT Center
- Endereço: Av. Senador Lemos, 3153 – Sacramenta, Belém
- Ingressos: meaple.com.br/gaho