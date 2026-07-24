QUI · 29 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUI · 29 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

K-POP

Gaho, astro do K-pop e voz de sucessos dos doramas, fará show em Belém

Conhecido por interpretar a trilha de Sorriso Real, o cantor sul-coreano se apresenta na capital paraense no dia 28 de agosto

Hannah Franco

23 de julho de 2026 às 21:57

( Foto: Divulgação )

Os fãs de K-pop e doramas já têm um novo encontro marcado em Belém. O cantor e compositor sul-coreano Gaho desembarca na capital paraense no dia 28 de agosto, com a turnê mundial "GAHO: TO MARS TOUR". A apresentação será realizada às 19h30, no Teatro IT Center, e os ingressos já estão à venda, com preços a partir de R$ 130.

O artista ganhou projeção internacional por interpretar algumas das OSTs (Original Soundtracks) mais populares dos K-dramas. Entre os principais sucessos da carreira estão Start Over, trilha sonora de Itaewon Class, e Yellow Light, do drama Sorriso Real.

VEJA MAIS

VÍDEO: grupo de K-pop NTX dança o Passinho do Jamal em festival de Belém A apresentação aconteceu no último domingo (28), durante o 2º Festival da Srta. Kim

BTS é cercado por crianças após apresentação na final da Copa do Mundo; veja fotos Grupo sul-coreano participou do show de intervalo da decisão e recebeu carinho de integrantes de coral infantil após a apresentação

Nascido Kang Dae-ho, Gaho é cantor, compositor e produtor da Planetarium Records. 

Além das trilhas, Gaho também possui uma carreira solo consolidada e reúne milhões de ouvintes em plataformas de streaming.

Turnê passará por oito cidades brasileiras

Belém está entre as oito cidades que receberão a TO MARS TOUR no Brasil. A série de apresentações começa em São Paulo e percorre diferentes capitais entre agosto e setembro.

Confira as datas da turnê

  • 22 de agosto – São Paulo
  • 23 de agosto – São Luís
  • 28 de agosto – Belém
  • 30 de agosto – Fortaleza
  • 1º de setembro – Salvador
  • 3 de setembro – Florianópolis
  • 4 de setembro – Porto Alegre
  • 5 de setembro – Curitiba

Serviço

GAHO: TO MARS TOUR – Belém

  • Data: 28 de agosto de 2026
  • Horário: 19h30
  • Local: Teatro IT Center
  • Endereço: Av. Senador Lemos, 3153 – Sacramenta, Belém
  • Ingressosmeaple.com.br/gaho

Assuntos relacionados

gaho
sorriso real
doramas
k-pop