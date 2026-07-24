Gaho, astro do K-pop e voz de sucessos dos doramas, fará show em Belém

Conhecido por interpretar a trilha de Sorriso Real, o cantor sul-coreano se apresenta na capital paraense no dia 28 de agosto

Os fãs de K-pop e doramas já têm um novo encontro marcado em Belém. O cantor e compositor sul-coreano Gaho desembarca na capital paraense no dia 28 de agosto, com a turnê mundial "GAHO: TO MARS TOUR". A apresentação será realizada às 19h30, no Teatro IT Center, e os ingressos já estão à venda, com preços a partir de R$ 130.

O artista ganhou projeção internacional por interpretar algumas das OSTs (Original Soundtracks) mais populares dos K-dramas. Entre os principais sucessos da carreira estão Start Over, trilha sonora de Itaewon Class, e Yellow Light, do drama Sorriso Real.

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Nascido Kang Dae-ho, Gaho é cantor, compositor e produtor da Planetarium Records.

Além das trilhas, Gaho também possui uma carreira solo consolidada e reúne milhões de ouvintes em plataformas de streaming.

Turnê passará por oito cidades brasileiras

Belém está entre as oito cidades que receberão a TO MARS TOUR no Brasil. A série de apresentações começa em São Paulo e percorre diferentes capitais entre agosto e setembro.

Confira as datas da turnê

22 de agosto – São Paulo

23 de agosto – São Luís

28 de agosto – Belém

30 de agosto – Fortaleza

1º de setembro – Salvador

3 de setembro – Florianópolis

4 de setembro – Porto Alegre

5 de setembro – Curitiba

Serviço

GAHO: TO MARS TOUR – Belém