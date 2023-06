Alok se solidariza com funcionária da limpeza punida por dançar durante show

Alok quer encontrar funcionária da limpeza do camarote São João de Petrolina para ajudar a pagar as contas do mês. O DJ se solidarizou com a funcionária, porque a senhora teria sido punida e perdido parte do pagamento por ser filmada dançando durante o show de Alok no domingo (25).

O DJ escreveu um comentário pedindo para os internautas o ajudarem a encontrar a mulher. Alok prometeu não só pagar suas contas do mês como colocá-la no palco de sua próxima apresentação.

"Alguém sabe o Instagram dela? Luzimar, não precisa se preocupar com suas contas a pagar esse mês. Faço questão de te auxiliar no que for preciso. E caso eu volte a fazer show no mesmo evento, quero você dançando comigo no palco, combinado? Que você nunca perca a alegria. Obrigada pela vibe. Amei seu vídeo curtindo", escreveu ele no post da história, que viralizou na web.