Aline Campos compartilha cliques usando biquíni fio-dental em Fernando de Noronha

A modelo e influenciadora Aline Campos, de 36 anos, aproveitou o início do ano para renovar as energias em Fernando de Noronha. A ex-bailarina do Faustão compartilhou algumas fotos da viagem em suas redes sociais, na terça-feira (9).

Nas imagens, Aline aparece sorridente e usando um biquíni fio-dental com detalhes em pedras. Ela aproveitou para tomar um banho de mar e relaxar na praia.

"Recebendo, reconhecendo e agradecendo as bênçãos mais que merecidas por aqui", escreveu a influenciadora na legenda da publicação e acrescentou suas expectativas para o novo ano. "2024 já é o meu favorito", completou.

A influenciadora arrancou elogios de seus seguidores nos comentários da publicação. "Noronha ficou ainda mais lindo com sua beleza. Não consigo escolher minha foto preferida", disse uma pessoa. "Que corpão lindo", comentou outra. "A mais linda do Brasil", acrescentou mais uma.

Aline Campos é uma das influenciadoras digitais mais populares do Brasil. Ela tem mais de 12 milhões de seguidores no Instagram e compartilha dicas de moda, beleza e estilo de vida.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)