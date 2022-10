'Verdades Secretas 2': Agatha Moreira fala da volta da novela e cortes nas cenas de sexo

A novela “Verdades Secretas 2” começará a ser exibida pela TV Globo nesta terça-feira (4) com uma versão diferente da veiculada no final do ano passado pelo streaming Globoplay. Em entrevista para o jornal O Globo, a atriz Agatha Moreira, de 30 anos, falou sobre as mudanças e o que esperar da produção.

Segundo o portal, as cenas de sexo foram as mais afetadas pelos cortes, o que teria gerado algumas críticas por parte do público nas redes sociais. A atriz revelou que algumas cenas foram gravadas em dobro por conta da necessidade de duas versões.

“Eu acho que a gente tem algumas leis na TV aberta que são super pertinentes (sobre classificação indicativa) e que temos que respeitar. Não é uma questão de o público gostar ou não. Lei é lei. Temos que ficar dentro do que é legal. Não tem como agradar todo mundo”, explicou a atriz.

Agatha Moreira como Giovanna (Reprodução/Redes Sociais)

Além disso, Agatha também explicou que a série pode ficar um pouco menor, e que isso pode ser um atrativo, já que os episódios serão mais dinâmicos. “Acredito que nenhum corte vai comprometer a dramaturgia em si”, disse.

Existem também as pessoas que afirmam que as cenas de sexo na série foram gratuitas. Camila Queiroz, Rômulo Estrela e a atriz estavam à frente da maioria delas. “Não sinto que fiz nada que fosse gratuito. Cada cena estava incluída na minha dramaturgia, na curva da personagem. É como ela é, uma personagem intensa, que choca”, afirmou a intérprete de Giovanna.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)