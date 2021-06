Fernanda Torres rebate polêmica e explica motivo de vacina diferenciada

Fernanda Torres, se vacinou contra a Covid-19 nesta segunda-feira (14), com a dose imunizante da AstraZeneca, desenvolvida pela Fiocruz. Ela utilizou as redes sociais para esclarecer a polêmica, criada na última sexta-feira (11), em que teria ido em um hospital municipal carioca e recusado a tomar a vacina, alegando que buscava a Pitzer.

Em uma publicação feita no Instagram, a global tornou público que avaliou, junto ao médico pessoal, qual vacina tomaria devido ao histórico de trombose na sua família. Mas, ao contrário do que se imaginava, isso contribuiu para alimentar o negacionismo e a desconfiança das pessoas em torno da Astrazeneca, que segundo Fernanda, é 'extremamente segura e eficaz’.

Ainda no post, Fernanda revelou ter tido coronavírus e, que 14 anos depois, viu o D-Dímero, um produdo marcador da degradação da proteína fibrina, envolvida no processo de coagulação sanguínea aumentar, por isso resolveu tomar o anticoagulante. Agora mesmo com baixa, o marcador permanece alto, segundo informa a atriz.

“Tenho casos de trombose na família e mesmo sabendo do risco ínfimo, mais do que ínfimo, da vacina da AstraZeneca, procurei pela Pfizer nos postos, cuja chegada ao Brasil havia sido anunciada nos jornais dois dias antes da minha data de vacinação. Fui como qualquer cidadão, não tive informação privilegiada e não pedi que alguém checasse no meu lugar porque achei que aquele era um ato que cabia a mim. Também não furei fila ou forjei atestados”, disse, na legenda da publicação.

A atriz lamenta o fato de ter optado por tomar outra vacina, ter sido usada para criar teorias anti vacinas contra os efeitos ao imunizante. “O fato tornou-se público e contribuiu para alimentar o negacionismo, criando uma desconfiança infundada em torno da AstraZeneca, uma vacina extremamente eficaz e segura”, continuou. Ainda na publicação, ela afirmou que Fernanda Montenegro, o irmão e um enteado transplantado teriam tomado a AstraZeneca.

“Hoje, em respeito à Fiocruz, com toda a segurança, tomei a primeira dose da vacina AstraZeneca. Esperei muito por essa hora e estou feliz e aliviada de ela ter chegado [...] A melhor escolha é a vacinação”, finalizou, dizendo ‘estar aliviada por ele ter chegado’ e que irá continuar mantendo todas as medidas restritivas.