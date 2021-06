Fernanda Torres vai ao hospital e se recusa a tomar vacina da AstraZeneca, diz colunista

Fernanda Torres esteve, na última quinta-feira (10), no Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo (RJ), para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No entanto, ela teria deixado a rede hospitalar sem tomar o imunizante, porque não queria vacinar-se com a AstraZeneca, uma vez que a atriz buscava a vacina da Pfizer. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia.

De acordo com a coluna, a global teria ido ao hospital se vacinar, mas ao chegar ao local, teria sido informada do tipo de vacina que estava sendo oferecida. Fernanda ficou com medo da reação e resolveu ir em busca de outro ponto que oferecesse a vacinação desejada, a da Pitzer.

Os especialistas afirmam que recusar-se a receber a imunização disponível enquanto não há o que se deseja não é recomendado.