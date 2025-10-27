Advogada deixa defesa de Dado Dolabella e nega envolvimento em suposta coação

A advogada Fernanda Tripode, que representava o ator Dado Dolabella no caso de agressão contra a modelo Marcela Tomaszewski, sua ex-companheira, anunciou nesta segunda-feira (27) que deixou oficialmente a defesa do artista. A informação foi confirmada por meio de uma nota publicada nas redes sociais pela própria.

“Encontro-me na Itália há mais de um mês, onde tomei conhecimento, unicamente por meio da mídia, dos fatos envolvendo o Sr. Carlos Eduardo Dolabella”, iniciou.

Ela também negou as acusações de que teria coagido a modelo. “Diante das informações conflitantes apresentadas pelo casal e das menções a esta profissional, especialmente quanto à suposta coação, absolutamente inverídica e desprovida de qualquer fundamento, esclareço que não atuo nem atuarei neste caso”, declarou.

Fernanda ainda acrescentou que possui registros e comunicações arquivados sobre o episódio. “Todos os registros e comunicações relacionados ao episódio estão devidamente arquivados e, se necessário, serão utilizados no momento oportuno para a adoção das medidas legais cabíveis”, finalizou em nota.

A polêmica envolvendo o caso ganhou novos desdobramentos após o advogado de Marcela, Diego Candido, também anunciar sua saída da defesa. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, ele afirmou que a modelo decidiu não seguir com a denúncia. “Não sei se eles voltaram, mas ela decidiu não denunciar. E eu saio do caso por não concordar”, disse.

Entenda o caso

O relacionamento entre Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski chegou ao fim após um novo episódio de violência. Fontes próximas ao casal revelaram que a separação ocorreu após uma briga no apartamento da modelo, localizado em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. O caso resultou em um boletim de ocorrência registrado por Marcella, eleita Miss Gramado 2025, que, segundo pessoas próximas, está abalada e optou por não se pronunciar.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Matheus Baldi, o desentendimento teria começado com uma discussão verbal e evoluído para agressões físicas. Vizinhos relataram ter ouvido gritos durante a madrugada. Na manhã do último sábado (25), a modelo procurou uma delegacia para registrar a ocorrência.