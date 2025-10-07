Capa Jornal Amazônia
Adriane Galisteu sente dores e é diagnosticada com síndrome

A apresentadora revelou o diagnóstico nessa segunda-feira (6)

Lívia Ximenes
fonte

Adriane Galisteu, apresentadora brasileira (Reprodução / Instagram)

A apresentadora Adriane Galisteu relevou, nessa segunda-feira (6), o diagnóstico que recebeu após dar entrada no hospital com fortes dores na perna. Ela precisou de atendimento médico no último domingo (5), quando descobriu a causa do incômodo. Adriane está com Síndrome o Piriforme.

A condição é provocada pela compressão do nervo ciático pelo músculo piriforme e pode ser confundida com outras doenças. Esse músculo, localizado no quadril, é responsável pela estabilização da pelve e movimentos de rotação da coxa. Adriane disse que descobrir a causa é um caminho e que, apesar de nunca ter ouvido falar, agora está entendendo.

A síndrome ocasiona dor na lombar que irradia para as nádegas, posterior da coxa e, até mesmo, joelho. É comum que o incômodo seja em apenas um lado do corpo, também apresentando fraqueza e formigamento. “Estou tomando anti-inflamatório e fiz uma ressonância magnética. É uma dor muito estranha, que eu não sei nem explicar. Tenho a sensação de que enfiaram uma faca na minha perna e, de vez em quando, alguém vai lá e dá uma giradinha. Me dá cada choque”, falou a apresentadora.

Celebridades
.
