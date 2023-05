Acabou! Luan Santana e noiva não estão mais juntos; saiba quem é a modelo Izabela Cunha

O noivado entre o cantor Luan Santana e a modelo Izabela Cunha chegou ao fim. Juntos há cerca de dois anos, o relacionamento terminou na última quinta-feira, 25 de maio, segundo a assessoria de imprensa do cantor.

O pedido de casamento ocorreu em julho de 2022, de uma maneira bem simples: o cantor pediu para que Izabela o ajudasse com os preparativos para uma viagem, e ao abrir uma gaveta, a modelo se deparou com o anel de noivado.

Menos de um ano depois, o noivado chega ao fim. Com 32 anos, este é o quinto relacionamento público do cantor que chega ao fim. Antes, Luan havia se relacionado publicamente com outras quatro mulheres: Carla Onesti, Julia Menino, Paola Hey e Jade Magalhães, com quem ficou por mais de 10 anos.

Quem é Izabela Cunha?

Izabela Cunha é uma modelo, natural de Poço de Caldas, em Minas Gerais. Ela já trabalhou como modelo em campanhas nacionais e internacionais e ficou mais famosa após o anúncio do relacionamento com o cantor. Bastante discreta, tem pouco mais de 300 mil seguidores no Instagram e chegou a participar de um clipe do próprio ex-noivo.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)