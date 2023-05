Primo de Luan Santana é exonerado após amassos dentro de carro da prefeitura

Leônidas Nunes Santana, primo de Luan Santana, foi flagrado em momento comprometedor dentro de um veículo da Prefeitura de Jaraguari, no Mato Grosso do Sul, onde ocupava o cargo de Secretário de Finanças. Após o vazamento das cenas e o episódio se tornar público, ele foi exonerado do serviço público. Leônidas era considerado homem de confiança do prefeito Edson Rodrigues Nogueira (PSDB).

Na última terça-feira (16), imagens gravadas do flagrante viralizaram após os internautas descobrirem o parentesco de Leônidas, conhecido como "Leozinho". Nas cenas, uma mulher aparece sentada no colo do ex-funcionário público trocando beijos com ele dentro do veículo. Vale ressaltar, que o vidro do carro não tinha nenhum tipo de película, sendo possível aos pedestres ver tudo que ocorria dentro dele.

O Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) publicado ontem (17), menos de 24 horas após o flagrante, já trazia a exoneração do ex-secretário, que recebia salário de R$ 4.380,80, conforme declarado no Portal da Transparência da administração do município.

A mulher que aparece no vídeo junto com Leônidas também é servidora da Prefeitura de Jaraguari. De acordo com autoridades locais, o ato dos dois é considerado atentado ao pudor. Além disso, as imagens geraram revolta por ambos estarem utilizando um veículo oficial da administração municipal para "encontros amorosos".

Em declaração ao portal Campo Grande News, o prefeito Edson Rodrigues Nogueira lamentou que os funcionários tenham optado por se expor de tal maneira. "Não sei nem o que falar. Só sei dizer que estou muito triste com a situação. Eram pessoas de minha confiança."

O prefeito revelou ainda, que a mulher flagrada junto com Leônidas era uma assistente da área administrativa, concursada, e explicou que “será aberto processo administrativo para analisar a situação dela.

No vídeo, o casal protagoniza cenas quentes, com beijos ardentes e afagos carinhosos no cabelo. No meio do ato, ela percebe uma movimentação externa, então se levanta, e ele ajusta o banco de volta à posição normal.

De de acordo com a legislação brasileira, o flagrante do casal pode ser enquadrado ainda como crime de peculato, que consiste na "subtração ou desvio, mediante abuso de confiança, de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável, para proveito próprio ou alheio, por funcionário público que os administra ou guarda". É um dos tipos penais próprios de funcionários públicos contra a administração em geral.