CCXP Awards abre inscrições para obras e artistas.

A organização da CCXP Awards abriu nesta quarta-feira, 4, as inscrições aos interessados para inscreverem suas obras ou entrarem nas categorias: Games & eSports, Filmes, Séries, Literatura, Quadrinhos e Criadores de conteúdo. Para realizar a inscrição e ser elegível como um dos indicados, a obra precisa ter sido produzida no ano de 2021.

Todas as participações podem ser feitas pelo site da CCXP Awards pelos próprios titulares dos direitos de propriedade intelectual dos materiais submetidos. Serão escolhidos filmes, séries, quadrinhos, games e livros que foram lançados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2021. As inscrições são válidas tanto para obras, quanto para pessoas físicas e pessoas jurídicas.

Após a inscrição, um e-mail de confirmação será enviado para o responsável. Logo em seguida, as obras e os conteúdos inscritos seguirão para análise do Comitê de Especialistas, um júri composto por artistas, produtores, desenvolvedores, gamers, creators e jornalistas e diversos outros players que fazem parte da indústria do entretenimento no País.

O resultado será a formação de um Short List composto pelas 10 obras escolhidas para cada subcategoria. Essa etapa começará no dia 7 de junho com votos do Júri Técnico - formado por presidentes independentes e mais cinco jurados convidados - e voto popular na eleição dos Finalistas dentro de cada subcategoria. Assim, a lista será reduzida para o número de cinco melhores participantes. Essa etapa começará no dia 16 e finaliza no dia 30 de junho.

Ao final, no dia 5 de julho inicia-se uma nova votação, comandada novamente pelo Júri Técnico e voto popular no site da premiação.

Para os vencedores, a CCXP entregará um troféu que contará com uma história por traz do seu desenvolvimento, um certificado e a participação em conteúdos especiais do site Omelete.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)