Finalistas do Concurso Cosplay da CCXP Worlds 21 impressionam pela similaridade com personagens

Os finalistas do Concurso Cosplay da CCXP Worlds 21 impressionam com o nível de realismo e detalhes que tornam pessoas reais personagens de videogames, de séries e animes. No total nove finalistas eleitos por votação popular e júri técnico no site disputarão um par de ingressos Full Experience da CCXP22, no valor de R$ 24 mil, e uma mota Honda Elite 0km. Os finalistas irão se encontrar e apresentar uma performance de forma presencial, no palco da CCXP Worlds 21, no último dia de evento, próximo dia 5 de dezembro.

Nesta edição dos 9 escolhidos, quatro apresentaram cosplays de personagens do jogo League of Legends, da Riot. Personagens dos animes, animações clássicas da Disney e um filme dos anos 90 completam a lista de inspirações. A idade dos participantes varia entre 21 e 35 anos sendo, seis são de Estado de São Paulo, dois de Santa Catarina e um do Ceará.

O número total de inscritos em 2021 foi de 223, desses 77 foram para votação online e jurí técnico, resultando nos nove finalistas eleitos pelo público entre os dias 22 de outubro e 04 de novembro. "Conhecidos os finalistas, o próximo passo é conferir agora pessoalmente os cosplays que já deixaram a gente de boca aberta nas fotos que recebemos nas inscrições e pirar nas apresentações finais, sempre cheias de surpresas e inventividade ", conta Marcelo Forlani, sócio-fundador do festival. A CCXP Worlds 21 acontece nos dias 4 e 5 de dezembro, de forma totalmente virtual.

Veja os participantes abaixo:

1- Giuliana Mafra 21 anos - Campinas - SP

Cosplay de Jinx Odisseia League of Legends (Game)

Legenda (Divulgação CCXP Worlds 21)

2- Samui San 35 anos - Osasco (SP)

Cosplay de Genos One Punch Man (Anime)

Legenda (Divulgação CCXP Worlds 2021)

3- Julius Kaesar 28 anos - São Paulo (SP)

Cosplay de Rengar League of Legends (Game)

Legenda (Divulgação CCXP Worlds 2021)



4- Kitsune Raposa 31 anos Joinville - SC

Cosplay de Lux Star Guardian League of Legends (Game)

Legenda (Divulgação CCXP Worlds 2021)

5- Heliades 21 anos Lins - SP

Cosplay de Ahri League of Legends (Game)

Legenda (Divulgação CCXP Worlds 2021)

6- Blue Addams 24 anos Guarulhos - SP

Cosplay de Greta Gremlins 2: The New Batch (1990)

Blue Addams - Greta Gremlins 2: The New Batch (1990) (Divulgação CCXP Worlds 2021)

7- Adri 30 anos - Itajaí (SC)

Cosplay de Cinderella Cinderella (Animação - Disney)

Legenda (Divulgação CCXP Worlds 2021)

8- Gih 27 anos - Fortaleza (CE)

Cosplay de Valkyria Hrist Valkyrie Profile 2 (Game)

Legenda (Divulgação CCXP Worlds 2021)

9- Jeyke 32 anos - Osasco (SP)

Cosplay de Medicine Seller Mononoke (Anime)