'Cavaleiros do Zodíaco': Filme pode apresentar franquia a novos fãs, diz site

O filme "Cavaleiros do Zodíaco" teve sua estreia nos cinemas nesta quinta-feira (27), e a adaptação era esperada pelos fãs do anime e mangá. Embora as produções sejam populares em países da América Latina e Europa, nos Estados Unidos a franquia é quase desconhecida, segundo informações do site Omelete.

Muitos dos atores que estão no elenco do longa afirmaram que não conheciam ou sabiam do que se tratava a franquia antes de serem chamados para os papéis. "Eu acho que posso falar por todos nós que não estávamos familiarizados com Os Cavaleiros do Zodíaco", disse Diego Tinoco, ator responsável por interpretar Ikki de Fênix.

Tinoco é de família latina e contou em entrevista ao site como os parentes comemoraram ao saber do convite para interpretar o cavaleiro: "Eles falaram 'esse é um dos maiores animes, você tem que fazer' e eu falei 'certo'".

Famke Janssen é a atriz que interpreta a vilã Guraad no filme. Nascida na Europa, ela afirmou que a franquia possui bastante fama na região onde nasceu. "Eu sou holandesa. Na Europa, em países como França e Itália, todo mundo que conheço fala desse programa de TV, que era muito grande. Todos que conheço da Europa falam que isso é algo muito importante", disse.

Alguns desses atores afirmaram que o filme é uma oportunidade de mostrar a franquia em regiões como o EUA. Mark Dacascos, o Mylock, vê a situação positivamente. "Eu acho que é até uma vantagem não saber quantos fãs a série tem. É sempre uma pressão fazer um filme, e é menos pressão quando você não sabe o quão famosos são os personagens e a história", confessou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)