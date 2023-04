Fãs levantam suspeita de término do namoro de Glen Powell e Gigi Paris

Fãs do casal Glen Powell, a estrela de Top Gun, e Gigi Paris vêm levantando suspeita de término na relação do casal. Gigi levantou rumores sobre a crise no namoro ao compartilhar uma mensagem enigmática no Instagram. Além disso, os fãs também notaram que Gigi não está mais seguindo Glen na rede social,

"Saiba seu valor e para o próximo". O post do dia 26 de abril foi acompanhado por um vídeo da modelo andando em uma rua com look estiloso.

Gigi e Glen começaram a se relacionar em janeiro de 2020, quando foram vistos se beijando na praia durante férias no México. Mais de um ano depois, eles se tornaram oficiais do Instagram no Dia dos Namorados, postando homenagens românticas um para o outro.