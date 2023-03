Oscar 2023: veja onde assistir ‘Top Gun: Maverick’, filme indicado

O filme “Top Gun: Maverick” é uma das produções audiovisuais que está concorrendo em seis categorias no Oscar 2023, premiação que nomeia as melhores produções do ano anterior, que este ano realiza sua 95ª edição. O longa-metragem estrelado pelo renomado ator Tom Cruise está disputando a estatueta nas categorias: “Melhor Filme”, “Melhor Edição”, “Melhor Som”, “Melhor Música Original” (Lady Gaga – Hold My Hand), “Melhores Efeitos Visuais” e “Melhor Roteiro Adaptado”

Sinopse

Sendo a sequência de “Top Gun”, de 1986, em “Top Gun: Maverick”, o piloto de avião Pete Maverick colecionou durante 30 anos de carreira conquistas como: condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos. Porém, isso não foi o suficiente para alavancar sua carreira, já que ele deixou de lado sua função de capitão e se tornou instrutor. O que explica isso é sua rebeldia em fazer ultrapassar os limites e enfrentar a morte durante o controle das aeronaves. Agora, depois de 30 anos, ele precisa mostrar sua utilidade como ser humano em uma guerra contra as novas tecnologias, lutando contra drones, por exemplo.

Onde assistir “Top Gun: Maverick”?

O filme está disponível no catálogo da plataforma de streaming Paramount+ desde o dia 22/12/2022.

A assinatura do plano “Paramount Plus” custa R$ 19,90 por mês e pode ser acessado em três telas simultâneas.

Promoção no cinema

Nos dias 9 e 10 de março de 2023 a rede de cinemas UCI irá promover o “UCI Oscar Day”, onde o valor do ingresso para os filmes indicados às principais categorias do Oscar 2023 custarão somente 10 reais, incluindo "Top Gun: Maverick. Os clientes do programa de fidelidade Unique pagam apenas R$9. A pré-venda no site oficial e bilheterias da UCI já iniciaram. Acesse o site para obter mais informações.

Rede de cinema UCI promove ingresso à R$ 10 para filmes indicados ao Oscar 2023 - (Divulgação/UCI Cinemas)

Informações sobre o filme

Título: Top Gun: Maverick

Título original: Top Gun: Maverick

Gênero: Ação, Aventura, Drama

Classificação Indicativa: 12 anos

Duração: 2h11min

Lançamento: 2022

País de origem: EUA

Direção: Jerry Bruckheimer

Roteiro: Jim Cash, Christopher McQuarrie

Produção: Jerry Bruckheimer

Elenco: Tom Cruise, Miles Teller, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Monica Barbaro, Glen Powell, Ed HarrisJon, Jay Ellis, Lewis Pullman

