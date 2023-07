Cavaleiros do Forró e Iguinho & Lulinha falam sobre sofrência e arrependimento em novo single

Conhecidos por seu ritmo dançante tradicional do forró, a banda Cavaleiros do Forró está de volta com um novo sucesso da sofrência, “É Só Saudade”, em parceria com a dupla Iguinho & Lulinha. Lançada nessa sexta-feira, 21, a faixa já está disponível em todas as plataformas digitais de música.

Interpretada pelo cantor Wylley Gomes, um dos 36 integrantes do grupo, a nova canção é a mais nova aposta da Cavaleiros do Forró e da dupla parceira. Destacando o arrependimento de um homem que perdeu o amor e o coração da sua amada, “É Só Saudade” é uma saudade com a qual muitos podem se identificar.

Segundo o vocalista do grupo, Wylley Gomes, “essa canção foi escolhida especialmente para gravar com Iguinho e Lulinha. Eles ficaram muito animados e nós também, afinal é um hit, que fala de saudade e de amor, um verdadeiro clássico. A batida da música ficou muito boa: a cara desse feat”, celebrou.

O artista destacou ainda que a música é uma poesia. “A soma da letra, com o swing e melodia tenho certeza que conquistarão o Brasil”, afirmou. Com uma batida animada e os instrumentos clássicos do forró, a nova faixa garante que o público dos shows da banda ou da dupla não parem de dançar, mesmo com a sofrência.

Vale destacar que o single também estará ganhando um videoclipe especial, disponível nessa sexta-feira no canal oficial da banda no Youtube. Com 22 anos de carreira, esse novo lançamento da banda tem tudo para ser mais um sucesso na longa história do grupo.

A Cavaleiros do Forró é uma das bandas mais populares do forró no Brasil, com mais de 22 anos de carreira. Com um estilo que mistura o tradicional e o moderno, a banda tem conquistado fãs em todo o país e se destacado no cenário musical. A banda já se apresentou em diversos programas de TV nacionais, como Faustão, Hebe, Ana Hickman, Caldeirão do Huck, Programa do Gugu, Sábado Total com Gilberto Barros, e por último no programa A Hora do Faro, da Rede Record, batendo a Globo em Ibope durante os 42 minutos de duração.

Já os irmãos Iguinho e Lulinha, são uma dupla de forró e piseiro de Canindé de São Francisco, no alto sertão de Sergipe. Com hits como “Não tem amor”, “Vaqueira” e “Boy da Hilux”, os cantores apresentaram um repertório musical de músicas próprias e de outros artistas. A dupla atrai um público animado e que agita todas as gerações.

