Causa da morte de Nahim ainda é mistério e investigação seguirá em sigilo

A morte do cantor Nahim permanece um mistério, dois meses após ter ocorrido e chocado os fãs dele em todo o Brasil. Por decisão da Justiça, segundo a revista "Contigo", será mantida em sigilo a investigação sobre a morte do artista. Essa decisão atende a um pedido da ex-esposa de Nahim, Andreia de Andrade. Ela declarou que solicitou o segredo judicial a fim de assegurar a cautela durante a conclusão do laudo pericial. Chegou a ser apresentado um pedido de revogação, com o qual o juiz não concordou.

VEJA MAIS

Segundo noticiado, o magistrado considerou que a decisão visa proteger a imagem de Nahim e ainda garantir o desenvolvimento da investigação sobre o óbito. "A decisão foi tomada em respeito à memória do Nahim, e para resguardar sua imagem. O laudo permanece em segredo de Justiça, e não será revelado ao público. As pessoas que realmente precisam saber o conteúdo deste laudo terão acesso às informações", informou. Para Andreia Andrade, essa atitude do juiz ressalta a importância de ser preservada a integridade das investigações e a imagem do artista.

O cantor morreu aos 71 anos, no dia 13 de junho, vítima de traumatismo craniano. Suspeita-se que ele tenha sofrido um infarto durante a noite - foi encontrado sem vida pela manhã. A investigação levanta informações sobre se a morte do cantor teria ocorrido em queda provocada por uma pessoa.

Nahim morreu aos 71 anos, de traumatismo craniano, no dia 13 de junho. A suspeita é que o cantor tenha sofrido um infarto durante a noite. Como morava sozinho, ele foi encontrado já sem vida pela manhã.