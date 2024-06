Nahim: Saiba quem foi o dono de sucessos nos anos 80 que morreu nesta quinta-feira

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, 71 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (13), em sua própria casa. A polícia investiga a morte com a suspeita de que ele tenha caído da escada.

Natural de Miguelópolis, interior de São Paulo, o cantor e ex-Fazenda foi dono de grandes sucessos nos anos 80 e chegou a lançar cerca de 14 discos. Entre os seus maiores hits, estão: Coração de Melão, Melô do Tacka Tacka e Dá Coração (Dá Dá Dá).

Ao longo da carreira, o músico ganhou fama por participar de diversos programas de auditório, inclusive sendo vencedor do quadro ‘Qual É a Música?’, no Programa Silvio Santos, do SBT. Ele também foi jurado em diversos quadros de show de talentos na programação da emissora de televisão.

Nahim ganhou holofotes novamente em sua carreira quando estreou em realities shows. Em 2017, participou de ‘A Fazenda: Nova Chance’, e foi o 5º eliminado da temporada, em uma disputa contra Rita Cadillac pela preferência do público. Ano mais tarde, ele também participou do ‘Power Couple Brasil 6’ junto com sua esposa, Andreia Andrade. Os dois se separaram em outubro do ano passado.

Prisão

Uma das maiores polêmicas na vida de Nahim ocorreu em 2019, quando ele foi preso por uma medida protetiva conquistada por sua ex-mulher, Sandra Pandolfi. Os dois tiveram um casamento de 25 anos, que chegou ao fim em 2017, mesmo ano em que ele foi para ‘A Fazenda’.

O casal tinha um longo histórico de brigas, e por conta disso, Sandra pediu na época uma medida protetiva contra Nahim. O cantor descumpriu a medida ao entrar na residência dela para visitar seus cães, que ainda viviam com a ex-esposa. A Polícia Militar foi acionada e prendeu ele dentro da residência dela.