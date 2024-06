Atriz Ilva Niño morre aos 89 anos no Rio de Janeiro; ela foi a Mina, de 'Roque Santeiro'

A atriz Ilva Niño, intérprete da personagem Mina na novela “Roque Santeiro”, faleceu nesta quarta-feira (12), aos 89 anos, no Rio de Janeiro. O falecimento ocorreu após uma cirurgia cardíaca. Ilva estava internada no Hospital Quali, no bairro de Ipanema, desde o dia 13 de maio.

Ilva foi casada com Luiz Mendonça, também já falecido, e teve um filho chamado Luiz Carlos Niño. A atriz tem uma carreira extensa na televisão, com mais de 30 novelas e várias aparições em séries.

O local e a hora da cremação do corpo ainda não foram determinados.

Relembre os principais personagens de Ilva Niño

Dentre tantos trabalhos de scesso, Ilva atuou nas peças "O Berço do Herói" e em "O Pagador de Promessas", de Dias Gomes. Quando o autor foi contratado, a atriz continuou com o escritor e fez outros trabalhos, como "Verão Vermelho", de 1969 e "Bandeira 2", de 1971.

A artista também participou de "A Patota", de 1972; "Gabriela", de 1975; "Sem Lenço, sem Documento", de 1977. A fama se intensificou quando interpretou a mãe das personagens de Betty Faria e Elizangela em "Pecado Capital", de 1975. Ela também atuou em "Feijão Maravilha", de 1979.

O reconhecimento popular foi ainda maior com "Roque Santeiro", de 1985. Na trama, ela intrerpretou Mina, a empregada doméstica e confidente da viúva Porcina, personagem de Regina Duarte.

Ilva Niño deixará saudades em diversas gerações que acompanharam seu trabalho.