Polícia investiga hipótese de Nahim ter sido assassinado

A morte do cantor Nahim continua sem uma conclusão para a Polícia Civil de São Paulo, que segue investigando as possíveis causas do falecimento. O artista faleceu na última quinta-feira (13), após cair de uma escada, em sua própria residência.

A ex-mulher de Nahim, Andreia Andrade, afirma que a morte ocorreu em decorrência de um infarto, que o levou a cair da escada. Em diversas entrevistas concedidas a veículos de comunicação, ela já declarou não ter dúvidas de que esse foi o motivo da morte. No entanto, a Polícia ainda não descarta a possibilidade de um homicídio.

"Ele pode ter caído, ter tido um mal súbito, mas ele pode ter sido empurrado e ter caído. A Polícia Civil vai trabalhar com todas as hipóteses. Uma morte suspeita pode ser um homicídio? Pode ser. Então, a gente não descarta nenhuma hipótese", declarou o delegado Daniel Cohen, responsável pelas investigações do caso.

Recentemente, Andreia foi entrevistada pelo 'Domingo Espetacular', da Record. Na ocasião, ela voltou a dar declarações contrárias à polícia, afirmando novamente que Nahim foi vítima de um infarto.

"Não foi que ele tropeçou da escada, caiu e bateu a cabeça, não. Ainda não saiu o laudo pericial, mas eu, por buscar informação, até pra entender isso, [vi que foi] um indício de infarto", disse a ex-esposa de Nahim.

Contrariando as afirmações de Andreia, o delegado Cohen também participou de programas de TV para falar sobre os avanços da investigação. Em entrevista ao Brasil Urgente, da Band, o policial deu detalhes sobre como a ocorrência de Nahim foi protocolada.

"Ele esteve com a pessoa com quem se relacionava até um horário, ela foi embora e ele ficou só. Por volta de 3h, 3h30 da manhã, uma equipe que fazia instalação de rede de fibra óptica viu ele caído e acionou a Polícia Militar", explicou Cohen.

"Inicialmente, a morte foi causada por traumatismo craniano, mas é preciso saber o que fez ele cair da escada. Evidente que ele bateu a cabeça e veio a óbito, mas precisamos saber o que causou a queda dele", concluiu o delegado.

Imagens de câmeras de segurança instaladas próximo da casa de Nahim estão sendo analisadas pela Polícia, que busca entender com mais clareza as causas da morte do artista. O laudo oficial da polícia científica sobre o caso deverá ser divulgado em 30 dias.