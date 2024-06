VÍDEO: Velório do cantor Nahim tem caixão no chão para cães se despedirem

Após falecimento confirmado nesta quinta-feira, 13, o corpo do cantor Nahim foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul de São Paulo, até as 10h desta sexta-feira (14). A cerimônia iniciou às 20h desta quinta e o acesso foi liberado ao público.

O artista deixou uma lista de exigências para a cerimônia. Dentre os pontos listados, o que mais chamou atenção foi o pedido para que o caixão estivesse próximo ao chão, para que os cães do cantor pudessem estar em volta do corpo, o que foi seguido pelos familiares.

A ex-esposa de Nahim, Andrea de Andrade, foi quem falou sobre a lista de exigências. "Ele sempre pedia: 'O dia que eu morrer, eu quero muita música no meu enterro. Não quero tristeza'. Ele deixou uma lista de exigências, e uma delas foi a música. Caixão no chão, os cachorrinhos em volta dele, sem flores, bermuda branca, camisa do Corinthians e descalço", afirmou.