Castanhal irá sediar 1º Encontro das Capitoas das Marujadas do Pará

Um grande evento inédito irá reunir todas as doze Capitoas das Marujadas. Será o 1º Encontro das Capitoas, que será realizado no dia 20 de março, de 8h às 18h, no Sesc Castanhal. O objetivo é promover a elas momentos de integração, socialização e conhecimento relativo ao exercício de sua função como capitoa na festa de sua cidade.

A idealizadora e coordenadora do encontro é a castanhalense e educadora Hildeana Nogueira, que escolheu as Capitoas das Marujadas para ser o tema sua tese de doutorado.

“Durante o período de um ano, quando iniciaram as pesquisas sobre as capitoas das marujadas através das minhas visitas a campo nas cidades dessas mulheres, iniciou-se outros questionamentos a partir das articulações dos encontros com elas e as pessoas que as cercam. A partir dos relatos das próprias capitoas e de nossos encontros em suas cidades, descobri que elas não se conheciam e que não conviviam, apesar de exercerem a mesma função em uma manifestação cultural no estado em que residem. Percebi que nunca oportunizaram um encontro com esse objetivo”, disse.

VEJA MAIS

O aguardado encontro de todas as doze capitoas irá proporcionar rodas de conversa, cuidado e beleza, além de registros fotográficos individuais, com o objetivo de realizar um book fotográfico com as vestes de Capitoa.

“Teremos também um momento de troca de presentes entre elas, com objetos que representem suas cidades. Cada Capitoa, poderá vir com um acompanhante da sua escolha”, contou a anfitriã.

As Capitoas são dos municípios de: Ananindeua, Capanema, Tauari, Primavera, Quatipuru, Boa vista, Vila Fátima, Tracuateua, Bragança e Augusto Corrêa.

Marujada

A Marujada é um dos rituais formado por um conjunto de danças, apresentadas durante as festas de São Benedito ou São Sebastião, caracterizada pela dança, cujo ritmo principal é o Retumbão. As danças que fazem parte das marujadas, podem variar conforme as cidades que a constituem. A marujada mais antiga é a de Bragança, no nordeste Paraense, e teve início em 1798, completando neste ano 226 anos.

Ela teve início quando os senhores brancos, atendendo ao pedido de seus escravizados, permitiram a organização de uma Irmandade e a primeira festa em louvor a São Benedito. Em sinal de reconhecimento, os negros foram dançar de casa em casa para agradecer a seus benfeitores. As Marujadas são constituídas em sua maioria por mulheres, cabendo-lhes a direção e a organização.

Capitoa

A organização e a disciplina em relação as marujas e marujos são exercidas por uma "capitoa" e uma "sub-capitoa". É a Capitoa quem escolhe a sua substituta, nomeando a "subcapitoa", que somente assumirá o bastão ou ramo de direção em caso de morte ou renúncia daquela. A vestimenta da Capitoa é igual a das marujas, tendo o bastão ou ramo como objeto de diferenciação das demais.

Serviço

Dia: 20 de março

Horário: de 8h ás 18h

Local: Sesc Castanhal