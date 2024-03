Caso Rust: Armeira é culpada por homicídio culposo no set de filmagem

O júri do Novo México considerou culpada por homicídio culposo a armeira Hannah Gutierrez, mulher apontada como responsável pela munição verdadeira de uma arma, que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, no set de filmagem do filme Rust. O ator Alec Baldwin, manuseava a arma, também é réu no caso.

Depois de um julgamento que durou semanas, o júri concluiu que Gutierrez teve culpa no caso, uma decisão que não causou muita emoção na ré. A forma como uma munição real chegou ao set de filmagem foi considerada uma violação clara das normas de segurança da indústria do cinema. A sentença será anunciada em abril, e deve punir a armeira com mais de um ano de prisão.

O julgamento de Alec Baldwin está previsto para acontecer em julho. Ele também é suspeito de ter cometido homicídio culposo, uma vez que empunhou a arma, uma Colt.45, que estava municiada com uma bala de verdade. O disparo causou a morte de Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.

Filme concluído

Após uma pausa obrigatória devido a tragédia ocorrida no set de filmagem, o filme Rust, foi concluído, sob a direção de Joel Souza e com Matthew Hutchins, o viúvo de Halyna, como produtor executivo. O filme ainda não tem data de lançamento.