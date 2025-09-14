Capa Jornal Amazônia
Caso real de ciberbullying com adolescentes vira documentário

A produção acompanha o caso de Lauryn Licari, à época com 13 anos, e do namorado da menina, Owen, que passaram a ser vítimas de ciberbullying em 2020

Estadão Conteúdo
fonte

"Número Desconhecido: Catfishing na Escola" foi lançado pela Netflix em agosto (Divulgação)

Um documentário sobre um caso real tem chamado a atenção na Netflix. Número Desconhecido: Catfishing na Escola foi lançado no dia 29 de agosto e, na semana passada, ocupou o segundo lugar na lista de filmes mais vistos mundialmente na plataforma.

A produção acompanha o caso de Lauryn Licari, à época com 13 anos, e do namorado da menina, Owen, naturais de Michigan (EUA), que passaram a ser vítimas de ciberbullying em 2020. Os dois recebiam uma sequência de mensagens cruéis e ameaças, que chegaram a ter uma pausa e foram retomadas em 2021.

A polícia, então, começou uma investigação na escola de Lauryn. O que mais chamava a atenção era o fato de parte do conteúdo das mensagens conter informações de que só pessoas muito próximas a ela tinham conhecimento.

CONTÉM SPOILERS. O documentário mostra que, após tentativas malsucedidas de chegar a um culpado, o FBI rastreou as mensagens e chegou até a mãe de Lauryn, Kendra Licari. Em 2022, a mulher foi presa e considerada culpada por perseguição a menores. Sua pena foi de 5 anos e 18 meses na prisão.

No ano passado, Kendra deixou o cárcere e ainda demonstrou vontade de ter contato com a filha. Questionada sobre os motivos que a levaram a enviar as mensagens a ela, a mulher citou o trauma de ter sido estuprada quando tinha a idade de Lauryn e que estava assustada por ver sua "menininha" crescer.

Atualmente com 18 anos, Lauryn está repensando o relacionamento com a mãe. Segundo a diretora do documentário, Skye Borgman, ela chegou a demonstrar vontade de retomar o contato com Kendra.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

