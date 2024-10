Caso ‘Maníaco do Parque’: serial killer pode deixar prisão em até quatro anos; entenda

O filme “Maníaco do Parque”, estrelado por Silvero Pereira e Giovanna Grigio, estreou no streaming na última sexta-feira (18/11) e trouxe a tona após mais de 20 anos um dos casos mais assustadores da história do país. Na trama, o telespectador acompanha os crimes cometidos pelo motoboy Francisco de Assis Pereira, considerado como o maior serial killer brasileiro ao matar 11 mulheres e violentar sexualmente outras nove, em 98, em São Paulo.

A produção mostrou como foi a investigação da polícia para encontrar o assassino em série, além de toda a repercussão midiática na época. Após as cenas dos créditos do longa-metragem subirem, muitas pessoas ficaram curiosas e se questionam como está Francisco atualmente e qual o ‘status’ do seu caso perante a Justiça, fazendo surgir a pergunta: afinal, ele pode ser solto em breve?.

O filme "Maníaco do Parque" aborda os crimes cometidos por Francisco de Assis Pereira (Reprodução)

Francisco está preso desde 4 de agosto de 1998, julgado por homicídio qualificado, estupro, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor. Atualmente, o condenado tem 56 anos e cumpre pena na penitenciária de Iaras, localizada em São Paulo.

Pelos crimes que cometeu, ele teria que cumprir mais de 280 anos na cadeia, porém, pela lei brasileira, ninguém pode ficar mais de 30 anos preso. Com isso, há a possibilidade de Francisco ser solto em até quatro anos, ou seja, em agosto de 2028.

Mas, para conseguir a autorização e deixar a cadeia, ele deve passar antes por vários testes psicológicos. O próprio advogado de defesa de Francisco na época é contra a soltura da prisão.