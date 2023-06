Caso Jeff Machado: Polícia pede prisão de produtor e garoto de programa por morte do ator

A Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) solicitou a prisão do produtor Bruno de Souza Rodrigues, conhecido como Bruno Larrubia, e do garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga pelo assassinato de Jeff Machado. De acordo com a polícia, os dois teriam planejado o crime, no qual o ator foi asfixiado com um fio de metal em sua própria casa, localizada em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, Jeff foi colocado em um baú e transportado para uma casa alugada em Campo Grande, também na Zona Oeste. A polícia suspeita que Bruno tenha matado Jeff após aplicar um golpe por motivos financeiros. Os dois acusados estão sendo indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O inquérito ainda está em andamento.

Entenda o crime

Conforme as investigações da Polícia Civil, Jeff Machado foi morto em 23 de janeiro. Sua família, residente em Araranguá, Santa Catarina, viajou para o Rio de Janeiro e registrou seu desaparecimento em 4 de fevereiro.

O corpo do ator foi encontrado em 22 de maio dentro de um baú, enterrado e concretado a uma profundidade de dois metros no quintal de uma casa em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A polícia trabalha com a hipótese de que Jeff Machado tenha sido vítima de uma emboscada durante um encontro marcado para entregar seus documentos ao Departamento de Recursos Humanos da Globo.

De acordo com informações divulgadas pela Record TV, o artista teria pago cerca de R$ 20 mil a Bruno Rodrigues, ex-funcionário da emissora que foi demitido em 2018 por oferecer participações em programas em troca de dinheiro.

Registros de conversas no WhatsApp mostram Jeff Machado discutindo a assinatura de um contrato de trabalho com um rapaz identificado como Felipe. Eles marcaram um encontro para o dia 25 de janeiro, no qual Jeff deveria levar todos os documentos necessários para assinatura. Acredita-se que o ator tenha sido assassinado nesse dia.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros da Polícia Civil encontrou o corpo de Jeff Machado em 23 de maio. Seus restos mortais foram queimados e concretados. O advogado da família, Jairo Magalhães, revelou que Jeff também apresentava sinais de estrangulamento.

Amigo de Jeff é o principal suspeito

O principal suspeito do crime é Bruno Rodrigues, amigo de Jeff, que se aproximou do ator prometendo conseguir um papel em uma novela em troca de dinheiro.

Nesta quarta-feira (31), a DDPA indiciou Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, por homicídio e ocultação de cadáver. Jeander, que depôs na última sexta-feira (26) e confessou participação na ocultação do corpo de Jeff, foi acusado também de participação no homicídio. A polícia acredita que apenas Jeander e Bruno estavam presentes na cena do crime e ambos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. A prisão de Bruno também foi solicitada à Justiça.

A versão apresentada por Jeander em seu depoimento sugere a presença de uma terceira pessoa no local do crime, mas a polícia considera essa versão fantasiosa e não acredita em sua participação. A DDPA informou que as investigações apontam apenas a participação de Jeander e Bruno na morte de Jeff Machado.

Bruno de Souza Rodrigues, ex-funcionário da Globo, já estava sendo considerado suspeito no caso e foi encontrado com os cartões bancários e as chaves do carro e da casa do ator, além de ter registrado o desaparecimento de Jeff. Jeander Vinicius da Silva Braga, segundo as investigações, tinha uma relação próxima com a vítima. O caso foi encaminhado ao Ministério Público.

Golpe contra Jeff

Uma das linhas de investigação sugere que o ator tenha sido enganado com a promessa de conseguir um papel em uma novela. Bruno de Souza Rodrigues trabalhou na Globo até 2018, quando foi demitido pela empresa. A emissora informou que forneceu detalhes sobre o desligamento de Bruno à polícia.

Além disso, a polícia obteve a fatura do cartão de crédito de Jeff Machado referente a fevereiro de 2023, a qual apresenta movimentações suspeitas após o dia 23 de janeiro, totalizando um valor de R$ 5.392,02. Também houve movimentações na conta bancária do ator, que foram notificadas à polícia.

Desconfiança da família

A mãe de Jeff, Maria das Dores Machado, relatou que a comunicação direta com o ator cessou em 23 de janeiro, passando a ocorrer apenas por mensagens de texto no WhatsApp.

Um amigo do ator, o veterinário André Meirelles, afirmou ter falado com ele em 22 de janeiro, quando Jeff o parabenizou por seu aniversário. Posteriormente, foi acionado por supostas mensagens de Jeff via WhatsApp para ajudar a acolher cachorros em bairros da Zona Oeste.